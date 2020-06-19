Рубль укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,49 рубля, что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро подешевел на 58 копеек — до 77,73 рубля.

С начала торгов было проведено 32,5 тыс. сделок с долларом на общую сумму около 2 млрд долларов и 6,6 тыс. сделок с евро почти на 349 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 69,18—69,69 рубля за доллар и 77,59—78,14 рубля за евро.



«На валютной секции Московской биржи рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам... В ходе сессии рубль получил поддержку со стороны рынка энергоносителей и динамики валют развивающихся стран. Плюс к этому спросу на рублевую ликвидность способствует подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 июня. Реакция рубля на решение ЦБ РФ снизить ставку до 4,5% была достаточно спокойной, что связано с тем, что инвесторы заложили данный шаг регулятора в котировки», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Аналогичную оценку дает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко: «Основным фактором для укрепления рубля являлся рост цены на нефть. В ходе торгов котировки марки Brent приближались к отметке в 43 доллара за баррель, обновляя максимум за последние две недели. Также, по всей видимости, часть экспортеров уже начала конвертировать валютную выручку в рамках подготовки к налоговым платежам на внутреннем рынке 25 июня. На решение Банка России снизить ключевую ставку рубль отреагировал нейтрально: в первые минуты после снижения ставки наблюдалось незначительное ослабление рубля, однако так же быстро российская валюта вернула свои позиции».



«Рубль полон парадоксов и сам по себе, и ввиду происходящего на рынках, поэтому отыграл в плюс решение ЦБ понизить ставку, — отмечает в свою очередь старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. — Обычно национальная валюта снижается, когда ее регулятор смягчает денежно-кредитную политику. Но тут все радуются тому, что ЦБ РФ делает хоть что-то. В то же время способность рубля дорожать ограничена и наличествующим дефицитом бюджета, и конъюнктурой, и скорым возвращением импорта в прежнюю струю».

