В России с начала июня наблюдалось усиление кредитной активности банков, при этом в условиях постепенного восстановления экономической активности снижается потребность заемщиков, особенно субъектов МСП, в реструктуризации кредитных договоров. Об этом говорится в очередном выпуске еженедельного аналитического обзора Банка России «Финансовый пульс» .

Объем требований банков к российским компаниям в первой половине июня вырос на 0,4%, а к физическим лицам (включая требования к индивидуальным предпринимателям) — на 0,3%, следует из данных ЦБ. Как поясняется, существенный вклад в прирост розничного портфеля вносит предоставление кредитов в рамках программы льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5%. За первую декаду июня банки выдали более 30 млрд рублей таких льготных ипотечных кредитов, а с начала действия программы (в мае) — более 90 млрд.

По состоянию на 17 июня от физических лиц поступило 2,2 млн заявок на реструктуризацию. С конца мая наблюдается тенденция к сокращению числа поступающих требований о реструктуризации кредитных договоров, что происходит в условиях постепенного выхода из карантина. Так, если в последнюю полную неделю мая от заемщиков поступило более 172 тыс. заявлений, то к середине июня этот показатель снизился до 79 тыс., указывают в Центробанке.

Кроме того, согласно информации, полученной от 61 банка (включая все системно значимые), за период с 20 марта по 17 июня число заявок субъектов МСП на изменение условий кредитных договоров (реструктуризацию) составило 133,4 тыс. С 10 июня число заявок увеличилось только на 1,8 тыс. — это самый низкий недельный прирост за время проведения мониторинга.

Депозитная активность банков также усилилась, отмечают в ЦБ.

«Ситуация с ресурсной базой в целом позитивная. Объем депозитов организаций вырос на 0,8%. Средства населения также заметно увеличились (плюс 1,4%), в большей степени за последнюю неделю (плюс 0,9%) с учетом выплаты авансов по зарплате», — говорится в обзоре.

ЦБ отметил рост средств во вкладах в июне Люди возвращают деньги на банковские счета.

В Центробанке указывают, что «депозитные ставки были достаточно стабильными: по данным оперативного мониторинга, за первую декаду июня максимальная ставка по депозитам населения в рублях снизилась незначительно — до 5,01% с 5,04% в третьей декаде мая». Уточним, что значение 5,01% — минимальное за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года).



«Рост клиентских средств во многом связан с бюджетными тратами, на что указывает сокращение объема государственных средств на депозитах на 0,5 трлн рублей. В результате бюджетных расходов средства поступают на счета конечных получателей — компаний и людей (семей с детьми, госслужащих, пенсионеров)», — отмечает регулятор.