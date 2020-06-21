Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) упрощает доступ к программе льготного кредитования Минэкономразвития по ставке до 8,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В феврале 2020 года МИнБанк был включен в перечень уполномоченных Минэкономразвития России банков по реализации программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства — программы «8,5». В рамках программы заемщики могут получить кредиты на инвестиционные цели в размере до 2 млрд рублей на срок до десяти лет, а также на пополнение оборотных средств в размере до 500 млн рублей на срок до трех лет.

Ставка по таким кредитам до 8,5% годовых.

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии МИнБанк в соответствии с рекомендациями правительства РФ упростил требования к заемщикам: отменены обязательные условия отсутствия у компаний задолженности по налогам и сборам, задолженности по заработной плате, а также отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней платежей по кредитным договорам», — говорится в релизе.

Вместе с тем реализована возможность рефинансирования кредитных соглашений на оборотные цели (ранее это было доступно только для инвестиционных кредитов).

«Данная программа может быть использована для удовлетворения потребностей в кредитовании предприятиями приоритетных отраслей, таких как сельское хозяйство, производство продуктов питания, ЖКХ, строительство, здравоохранение, обрабатывающее производство», — комментирует директор департамента развития продуктов и процессов МИнБанка Максим Световцев.