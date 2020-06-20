Банк «Зенит» открыл мини-офис в Нижнекамске, говорится в релизе финучреждения.

Отделение расположено по адресу: ул. Корабельная, д. 44.

В новом офисе «Кама/16» представлен полный спектр услуг для физических лиц. Помимо открытия счетов, вкладов, выдачи дебетовых и кредитных карт, посетителям доступны услуги потребительского кредитования и ипотеки, оплата услуг ЖКХ без комиссии и многое другое. Все операции с наличными клиенты осуществляют самостоятельно через терминал и банкомат, уточнили в банке.