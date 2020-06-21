Райффайзенбанк запустил в канале чатов функцию голосового ввода. В числе других обновлений чатов — персональные страницы специалистов поддержки и возможности комментирования оценок, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«За распознавание речи отвечает recognition-движок систем Google Assistant и Siri, а интерфейс разработан командой банка. После распознавания сообщение из голосового превращается в текстовое и попадает в чат-бот или напрямую к специалисту (в зависимости от тематики обращения). Более ста тематик вопросов — от информации по документам до рекомендаций оптимальной карты — обрабатываются чат-ботом полностью автоматически», — говорится в релизе.



Функция была реализована по итогам качественных и количественных исследований с участием почти тысячи респондентов, поясняют в банке.

Также в новой версии чатов появились персональные страницы специалистов поддержки. Пользователи смогут увидеть, с кем именно они общаются, и оставить свой отзыв о работе сотрудника.



За время пилота новой функции количество оценок специалистов в мобильном чате выросло на 20%. Впоследствии на базе пользовательских отзывов планируется создать рейтинговую систему для мотивации специалистов. Для отрицательных оценок появилось обязательное поле комментария, что позволит эффективнее собирать и обрабатывать обратную связь клиентов. Анализ отзывов автоматизирован, помимо оценок специалистов в отдельный блок выводятся оценки чат-бота.



Обновление уже доступно пользователям «Райффайзен Бизнес Онлайн» на Android, в течение двух недель его получат пользователи «Райффайзен Онлайн» для физических лиц. Версия для устройств iOS выйдет до конца лета.