Московская биржа в понедельник запускает вечернюю сессию на рынке акций. Торги будут проходить с 19:00 до 23:50 мск.

Как указывает ТАСС, на начальном этапе станут доступны 25 наиболее ликвидных акций из состава индекса Мосбиржи (IMOEX). Помимо основных акций финансового сектора — Сбербанка, ВТБ и Московской биржи, — на первом этапе начнут также торговаться бумаги нефтегазовых компаний: «Газпрома», «Роснефти», «ЛУКОЙЛа», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «Новатэка». Также в число допущенных бумаг войдут акции «Аэрофлота», «АЛРОСы», «Полюса», Polymetal, «Северстали», «Норильского никеля», НЛМК, ФСК, «Русгидро», «Интер РАО», «Магнита», МТС и «Яндекса».

Мосбиржа назвала бумаги, которые начнут торговаться на вечерней сессии 22 июня Помимо «тяжеловесов» из нефтегазового сектора — бумаг «Газпрома», «Новатэка», «Роснефти», «ЛУКОЙЛа», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и финансового сектора — Сбербанка, ВТБ и Московской биржи на первом этапе начнут также торговаться акции «Аэрофлота».

Остальные акции из индекса Мосбиржи станут доступны на вечерних торгах до конца 2020 года.



Мосбиржа начала тестирование вечерних торгов на рынке акций со 2 марта 2020 года. Как отмечала торговая площадка, вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий. Ранее сообщалось, что Мосбиржа также рассматривает возможность допуска биржевых фондов (ETFs и БПИФов) к вечерним торгам.