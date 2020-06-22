Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Госдума 23 июня планирует заслушать отчет Набиуллиной о работе регулятора в прошлом году.

«Во-первых, создание условий для активизации кредитования. Центральный банк в принципе, снизив ключевую ставку, можно сказать, отреагировал на наши пожелания будущие, но чтобы продолжалась эта линия. Плюс программы поддержки ипотечного кредитования, чтобы программа 6,5% была продлена и чтобы были дополнительно лимитированы и продлены сельские ипотечные кредиты», — сказал он, отвечая на вопрос, с какими предложениями депутаты намерены выйти к главе ЦБ.

Аксаков добавил, что депутаты считают возможным продление ипотечной программы со ставкой 6,5% на весь следующий год. «Считаем, что на весь год можно с учетом планируемого бюджета», — указал депутат.

Также парламентарии будут просить главу ЦБ продлить на следующий год и регуляторные послабления, введенные весной этого года. «Нормативное регулирование Банка России чтобы было адекватно ситуации, поскольку портфели сейчас ухудшились. Вполне возможно, чтобы регулятор принял решение о продлении этих мер, чтобы не формировались дополнительные резервы по таким портфелям», — уточнил Аксаков.



Программа ипотеки по ставке 6,5% для покупки стандартного жилья в новостройках запущена по поручению президента России Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября. Ставка 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы в сумме до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн в других регионах страны.