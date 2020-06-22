На официальном сайте мэра Москвы mos.ru стала доступна карта парков и улиц с бесплатным Wi-Fi.

Как указано в релизе столичного правительства, подключиться к беспроводному Интернету сейчас можно в 43 столичных парках. Более 3 тыс. точек подключения также доступно на улицах города. В общей сложности на улицах и в парках Москвы организовано свыше 4,2 тыс. точек доступа к городскому беспроводному Интернету.

«Для удобства жителей на mos.ru запущена интерактивная карта, которая отображает все точки доступа к городскому Wi-Fi в парках и общественных местах. По мере развития городской сети карта будет обновляться и содержать информацию о новых точках доступа», — рассказал руководитель продукта «Общегородской Wi-Fi» Департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

Интерактивная карта с адресами расположена на mos.ru в разделе «Карты», во вкладке «Городской Wi-Fi». На ней отображены точки доступа, установленные в общественных пространствах по всему городу. Проверить, действует ли городской Wi-Fi на территории конкретного парка или улицы, пользователи могут, приближая нужную локацию на карте.

Чтобы подключиться к бесплатному городскому Интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. Затем необходимо открыть браузер и пройти идентификацию с помощью аккаунта на портале mos.ru или номера телефона, на который поступит СМС с кодом. Далее необходимо авторизоваться в сети Wi-Fi, нажав на кнопку «Войти в Интернет». Процесс идентификации проводится один раз в три месяца, а авторизацию пользователь проходит при первом подключении. Идентификация пользователей для получения доступа к Wi-Fi в публичных местах необходима согласно требованиям российского законодательства.



Сегодня по всей Москве установлено более 19,3 тыс. точек подключения к бесплатному безлимитному Интернету. Из них более 3 тыс. работают на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца, охватывая большинство улиц центра. Более 11,1 тыс. точек доступно в студенческих общежитиях и почти 3,9 тыс. — в учреждениях культуры. Так, подключиться к бесплатному беспроводному Интернету сегодня можно в 372 библиотеках (около 2,5 тыс. точек доступа), в 204 домах культуры (944 точки доступа) и в 17 городских музеях (407 точек доступа).