В лизинговой компании CARCADE назначен новый генеральный директор. Эту должность занял член правления Дмитрий Чернышев, ранее исполнявший обязанности финансового директора CARCADE, а возглавлявший компанию с 2017 года Олег Заглядин оставляет свой пост 22 июня и планирует сосредоточиться на собственных проектах, сообщили в лизинговой организации.

Дмитрий Чернышев имеет 24-летний опыт работы на московском финансовом рынке. Начал свою карьеру в банковском секторе (Альфа-Банк), занимал руководящие позиции в ряде кредитных учреждений, затем работал финансовым директором в компаниях МСБ различных секторов экономики. Чернышев — лицензированный специалист по работе на профессиональном финансовом рынке. В 2018—2019 годах являлся членом совета директоров белорусского Idea Bank — дочернего банка польского акционера лизинговой компании.

В CARCADE Чернышев работает с апреля 2010 года. Последовательно занимал должности директора департамента казначейства и внешнего финансирования, а с 2016 года — финансового директора. В сфере его ответственности находятся вопросы управления финансами, операционного менеджмента, а также корпоративной стратегии.



Как отмечается в сообщении компании, Дмитрий Чернышев видит своими задачами на посту генерального директора в первую очередь обеспечение преемственности в управлении и статусе компании для всех контрагентов, а также гармоничную интеграцию CARCADE в группу «Газпромбанк Лизинг». «Компания уже получает синергию от объединения сил и компетенций в большой группе ГПБ», — подчеркивается в релизе.