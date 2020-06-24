Банк «Открытие» с 25 июня снижает ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. При этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки, сообщает пресс-служба кредитной организации.

С указанной даты приобрести квартиру в строящемся доме в рамках программы «Новостройка» можно будет по ставке от 7,5%. Рефинансирование ипотеки других банков (программа «Рефинансирование») и покупка готового жилья по программе «Квартира» будут доступны по ставке от 7,8%.

Ипотечный кредит в банке «Открытие» можно получить на сумму до 30 млн рублей на срок до 30 лет. Оформить заявку, получить кредитное решение и консультацию специалиста, а также подать необходимые документы в банк можно дистанционно — через онлайн-каналы. Важным преимуществом также является возможность альтернативного подтверждения дохода и занятости. Подать заявку на кредит в «Открытие» можно без справки о доходах и копии трудовой книжки.



Ранее банк также снизил ставки по «Госпрограмме-2020» до 5,99% на покупку жилья у застройщика, а также представил новые условия кредитования военнослужащим. Кроме того, в «Открытии» продолжает действовать программа «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%.

