Банк «Хлынов» начал оформление кредитов под 0% и 2% на поддержку бизнеса, говорится в релизе финучреждения.

«АО «КБ «Хлынов» подписало соглашение с Министерством экономического развития РФ, в рамках которого банк может оказывать помощь малому и среднему бизнесу с участием государственного капитала. Так, клиенты банка могут получить беспроцентный кредит на выплату зарплат сотрудникам и кредит под 2% годовых в рамках новой государственной программы», — сказано в сообщении.

Поддержку от государства клиенты банка «Хлынов» могут получить при выполнении ряда условий. Так, например, бизнес должен относиться к категории пострадавших в результате пандемии отраслей.

