Доля выданных потребительских кредитов, размер которых превышает 500 тыс. рублей, в январе – мае 2020 года составила 61,6% от общего портфеля выданных в этом периоде потребкредитов. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года она увеличилась на 5,6 процентного пункта.

Доля выданных потребительских кредитов на сумму до 100 тыс. рублей, напротив, опустилась ниже порога 10% в портфеле выданных в январе – мае 2020 года кредитов данного типа – до 9,8%. За год она сократилась на 1,5 п. п. Также сократились доли остальных групп кредитов: в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей – на 2,6 п. п., а от 300 тыс. до 500 тыс. рублей – на 1,5 п. п.

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) гражданина по потребкредиту до 100 тыс. рублей в мае 2020 года составляет 618 баллов, а свыше 500 тыс. рублей – 690 баллов.