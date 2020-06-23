Председатель Банка России Эльвира Набиуллина обратилась к депутатам с просьбой ускорить принятие закона о неквалифицированных инвесторах.

«Заметная тенденция последнего времени — это увеличение числа розничных инвесторов. Сейчас их уже почти 5,5 миллиона человек», — сообщила Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом о работе регулятора в 2019 году. По данным ЦБ, индивидуальными инвестиционными счетами пользуется более 2,2 млн человек. Четыре года назад их число было всего 236 тыс.

«По мере снижения ставок, которое будет происходить, для некоторых людей доходностей, которые просто немного обгоняют инфляцию, будет недостаточно. Они будут идти на фондовый рынок, им будут предлагать сложные инструменты, которые неспециалист не может оценить, и могут быть потери и разочарования», — отметила председатель ЦБ. По ее словам, это делает вопрос о скорейшем принятии закона о защите неквалифицированных инвесторов особенно актуальным.

«Закон был принят в первом чтении еще год назад, и можно долго спорить, предела совершенства нет, но я бы очень просила этот закон принять, чтобы защитить базовые права граждан, а по мере накопления опыта этот закон можно корректировать», — заключила глава Банка России.

Напомним, согласно законопроекту, инвесторы будут разделены на неквалифицированных и квалифицированных. Неквалифицированные инвесторы смогут без ограничений покупать ценные бумаги из котировальных списков бирж, неструктурные облигации эмитентов определенного кредитного рейтинга, госбумаги и неограниченные в обороте инвестиционные паи ПИФов. Чтобы расширить свои инвестиционные возможности, неквалифицированные инвесторы должны будут пройти тестирование.