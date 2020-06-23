Компания «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») вошла в список наиболее привлекательных (aged-friendly) российских компаний для возрастных сотрудников (50 и более лет), согласно исследованию брендингового агентства Makelove.

Эксперты агентства отметили, что более 65% линейного персонала компании, основную часть которого составляют страховые агенты, представлено сотрудниками, возраст которых превышает 50 лет. В исследовании отмечается, что «Капитал Life» приветствует наем сотрудников категории 45—50+ на работу финансовыми консультантами, потому что они добиваются успеха в страховании, используя богатый жизненный и профессиональный опыт. В «Капитал Life» отмечают, что возраст потенциальных кандидатов ничем не ограничен — в компанию приходят люди любого возраста и за несколько месяцев получают новую профессию с гибким графиком и достойным заработком.

По данным «Капитал Life», в среднем доход страхового агента — новичка в первые месяцы стабильной работы может составить несколько десятков тысяч рублей и ничем не ограничивается. Новые сотрудники могут начать получать вознаграждение уже в первый месяц после обучения.

По состоянию на конец I квартала 2020 года агентская сеть «Капитал Life» — крупнейшая на рынке страхования жизни по данным Банка России — насчитывала более 7 тыс. человек, офисы компании расположены более чем в 200 населенных пунктах в 60 регионах страны.

«Развитие агентской сети — стратегическое направление для нашей компании. Сегодня мы расширяем агентскую сеть, в том числе за счет обучения профессии страхового агента людей, потерявших работу в условиях кризиса и турбулентности экономики, а также приглашая на работу граждан старшего возраста, зачастую имеющих проблемы с трудоустройством, — отмечает генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. — Мы видим растущий спрос на профессию финансового консультанта со стороны представителей наиболее пострадавших от коронакризиса индустрий, среди которых — туризм, ресторанный бизнес, организация мероприятий, розничная торговля и ряд смежных отраслей. В нашей корпоративной системе профессионального образования, которая включает бесплатное дистанционное обучение профессии страхового агента «с нуля», сегодня уже обучаются сотни россиян, потерявших работу из-за коронакризиса. Это важная социальная задача в настоящий момент, и мы как крупнейшая агентская компания на рынке страхования будем активно участвовать в ее выполнении».

По статистике Росстата, доля безработных в России в 2020 году выросла с 4,7% в марте до 5,8% в апреле. Это соответствует примерно 4,3 млн человек по методологии Международной организации труда (МОТ), которая учитывает фактически не занятых граждан. На конец мая в России официально были зарегистрированы около 1,9 млн безработных. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), кризис 2020 года может ознаменоваться масштабным сокращением работников, безработица в России может достигнуть 8%, а при возможной второй волне эпидемии — превысит 10%. Страхование является одной из отраслей, которая положительно влияет на уровень занятости в стране.

В исследовании брендингового агентства Makelove также приняли участие крупнейшие компании различных отраслей российской экономики, среди которых Сбербанк, «Северсталь», «Coca Cola HSBC Россия», «PepsiCo», Metro и другие.