За пять месяцев 2020 года зафиксировано 165 тыс. мошеннических операций на общую сумму 1,6 млрд, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом регулятора за 2019 год.

«Сейчас мы имеем данные за первые пять месяцев этого года. Сумма — 1,6 миллиарда рублей. Количество — 165 тысяч. Если сравнить с прошлым годом, мы видим, что все-таки объем и количество уменьшаются», — отметила председатель ЦБ.

Средний размер мошеннической операции по отношению к физлицу, по данным Банка России, составляет около 10 тыс. рублей, юрлицу — 152 тыс. рублей. Глава ЦБ отметила, что половина таких операций осуществляется при покупке товаров и услуг через Интернет, еще треть связана с дистанционным банковским обслуживанием. Еще около 10% мошеннических операций осуществляются с использованием банкоматов и POS-терминалов.

Мошенники от имени банков обещают выплату денег гражданам В Сбербанке подчеркнули, что постоянно отслеживают появление в Интернете и социальных сетях мошеннических аккаунтов.

«69%, по нашей информации, совершается с помощью социальной инженерии… поэтому, к сожалению, возврат не очень большой. То есть со стороны банка нет никаких нарушений, люди сами отдают мошенникам свои данные, коды, пароли и так далее. Поэтому здесь очень важна, с одной стороны, правоохранительная деятельность… с другой — финансовая грамотность», — отметила глава ЦБ.

Набиуллина напомнила, что в 2019 году было совершено 576 тыс. мошеннических операций на общую сумму 6,4 млрд рублей.