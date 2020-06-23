Банк «Восточный» снова запускает дебетовый продукт «Накопительный счет», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Доходность по накопительному счету составит 5,35% годовых. Особенностью этого продукта является получение гарантированного дохода. Вкладчик может хранить, пополнять, снимать любую сумму со счета в любой момент времени, при этом получать 5,35% годовых ежемесячно», — говорится в релизе.

«Накопительный счет» предусматривает:

бесплатное открытие и обслуживание счета;

ежемесячный стабильный доход на остаток;

снятие и пополнение средств без ограничений и потери начисленных процентов;

срок действия счета — без ограничений;

сумма первоначального взноса — от 1 рубля;

сумма дополнительного взноса — без ограничений;

остаток на счете — без ограничений.

Открыть вклад «Накопительный счет» можно в офисе банка «Восточный» или интернет- и мобильном банке. Тарифный план позволяет иметь круглосуточный доступ к накоплениям, снимать или пополнять средства, не теряя при этом начисленных процентов, уточняют в банке.