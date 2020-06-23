Хакасский Муниципальный Банк, уполномоченная кредитная организация по обслуживанию бюджетных средств столицы Хакасии, предоставил своим клиентам возможность мгновенных переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей Банка России. Проект реализован с использованием комплекса решений компании ЦФТ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для отправки платежей в среде СБП клиенты Хакасского Муниципального Банка используют интерфейсы онлайн-банкинга на платформе Faktura.ru. В качестве шлюза к операционному платежному и клиринговому центру СБП используется облачная платформа «Золотой короны», которая является аккредитованным процессором для подключения кредитных организаций к Системе быстрых платежей. Зачисление поступающих через СБП платежей происходит в АБС «ЦФТ-Ритейл банк», — говорится в релизе.

СБП позволяет быстро, просто и надежно совершать денежные переводы клиентам 60 российских банков. Чтобы совершить такой перевод, отправителю достаточно знать номер телефона и банк получателя. Деньги зачисляются на счет мгновенно, круглосуточно, семь дней в неделю.

