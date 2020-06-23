Банк России проводит очень серьезную проверку сотрудников, которые отбираются для надзора за кредитными организациями. Об этом, как сообщило РИА Новости, заявил первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин, выступая в Госдуме.

«Кадровый состав людей, занимающихся надзором, претерпел за последние годы серьезные изменения. Люди отбирались, менялись, увольнялись с учетом их профессиональных и личностных качеств, потому что у нас должны работать люди честные, абсолютно надежные», — заявил он.



«Мы занимаемся очень серьезной проверкой людей с использованием всех таких методов очень серьезных, очень жестких, там психофизиологическая экспертиза, абсолютное стопроцентное тестирование. У нас очень серьезные кадровые работы, без этого мы бы ничего не добились», — добавил он.