Некоторые банки на текущей неделе представили новые услуги, запустили цифровые сервисы и внесли изменения в действующие продукты. Разберемся, что изменилось.

Сбербанк предложил новый сервис в сегменте автоматических денежных переводов с карты на карту. Новый тип автоперевода — с дебетовой карты Сбербанка на кредитную или дебетовую карту другого банка — позволит клиентам не тратить время и силы на повторяющиеся трансакции. Подключить сервис можно в разделе «Платежи» мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» («Автоплатежи и автопереводы» — «На карту в другой банк»).

Россельхозбанк реализовал возможность отправки документов по сделкам с недвижимостью на государственную регистрацию в электронном виде. Это позволит клиенту не посещать лично многофункциональный центр или Росреестр для сдачи и получения бумажных копий документов. При совершении в офисе РСХБ сделки в рамках льготной сельской ипотеки клиенты имеют возможность провести электронную регистрацию через сервис банка. В этом случае документы подписываются при помощи усиленной квалифицированной цифровой подписи.

Альфа-Банк подключился к сервису «Цифровой профиль», который помогает клиенту предоставлять информацию о себе различным организациям — например, автоматически заполнять заявку на кредит в банке. Сведения в «Цифровом профиле» берутся из государственных информационных систем. Чтобы банк получил эти данные, клиент должен выразить свое согласие, авторизовавшись через «Госуслуги».

Открывать и пополнять договоры индивидуального пенсионного плана (ИПП) в «Сбербанке Онлайн» теперь можно без комиссии. Кроме того, улучшились условия возврата средств при досрочном расторжении договора ИПП. Индивидуальный пенсионный план — финансовый инструмент, позволяющий в комфортном режиме самостоятельно формировать будущую пенсию. Накопления растут не только за счет регулярного пополнения ИПП, но и благодаря инвестиционному доходу, который ежегодно начисляет фонд.

Банк ДОМ.РФ совместно с компаниями Smart Engines и NVI Solutions запустили IT-решение по распознаванию документов с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Это позволит оптимизировать процесс рассмотрения заявок и выдачи кредита, сделать обслуживание клиентов еще быстрее и эффективнее.

СКБ-Банк запустил удаленную идентификацию и открытие счета с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) в мобильном приложении «СКБ Онлайн». Приложение интегрировано в программу «Биометрия» компании «Ростелеком» и доступно владельцам устройств на базе Android. Дистанционные финансовые услуги доступны гражданам, сдавшим данные в ЕБС и имеющим подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Банк «Кремлевский» завершил проект по внедрению интернет-банка и мобильных приложений для частных клиентов на основе Faktura.ru. Обширный функционал позволяет решать широкий спектр задач: пользователи могут отслеживать актуальные остатки на счетах и картах, выполнять безопасные платежи и переводы, оплачивать кредиты, открывать вклады, в том числе в валюте.

Пластиковую или виртуальную карту Mastercard от «Яндекс.Денег» теперь можно добавить в Mi Smart Band 4 NFC. Речь идет о новой специальной версии фитнес-браслета Mi Smart Band 4 от Xiaomi, позволяющей совершать платежи бесконтактно с помощью технологии NFC.

TalkBank запустил инновационного виртуального помощника по имени «Баффет» — экосистему сервисов на основе искусственного интеллекта, которые анализируют финансовое поведение пользователя и разрабатывают рекомендации управления личными финансами.

Банк «Венец» и Хакасский Муниципальный Банк присоединились к Системе быстрых платежей.