Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 млн рублей в год. Он добавил, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.

«Конец плоской шкале подоходного налога. Вводили ее для легализации зарплат в стране. В нулевых это сильно помогло. Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше пяти миллионов рублей в год», — написал Кудрин в микроблоге Twitter.

Он добавил, что «непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки». «Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности», — пишет глава Счетной палаты.