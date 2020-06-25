Минфин резко увеличит финансирование социальных фондов в ближайшие три года, следует из предварительных планов ведомства по расходам на 2021—2023 годы, пишут «Известия» , ссылаясь на данные ведомства. В общей сложности планируется перевести в соцфонды 14 трлн рублей: 12,7 трлн в Пенсионный фонд России (ПФР), более 430 млрд — в Фонд социального страхования (ФСС) и 810 млрд — в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Так, в ПФР переведут на 2,6 трлн рублей свыше плана. Половину из них выделят на обязательное пенсионное страхование (ОПС) — дополнительно 1,3 трлн рублей за следующие три года. В общей сложности из казны на ОПС переведут 3,7 трлн рублей. Минфин также планирует компенсировать ПФР выпадающие доходы на сумму почти 1,5 трлн рублей, из которых 1,2 трлн рублей — сверх прогнозируемых объемов. Также резко увеличатся суммы помощи на компенсацию выпадающих доходов. Минфин возместит Пенсионному фонду недостачу почти 1,5 трлн рублей, из них 1,2 трлн — сверх прогнозируемых ранее объемов.

Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации ПФР — почти на 1 трлн рублей по сравнению с законодательно утвержденным показателем текущего года, пишет РБК . Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года. Об этом говорится в проекте основных характеристик бюджета ПФР на 2021—2023 годы. Доходы фонда планируются в 2021 году на уровне 9,67 трлн рублей, из них 4,12 трлн обеспечит федеральный бюджет через трансферты. Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд рублей по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн рублей), или на 768 млрд рублей по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР.

В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР составит 4,3 трлн рублей ежегодно, его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. Так, в 2021 году почти 21% всех расходов федерального бюджета будет направлен в Пенсионный фонд. Минфин предлагает зафиксировать бюджетные расходы 2021 года на уровне 2020 года — 19,7 трлн рублей. Ожидается, что прогноз поступлений фонда от страховых взносов в этом году сократится из-за негативного влияния эпидемиологического кризиса на зарплатный фонд, а планируемый трансферт из федерального бюджета увеличится по сравнению с мартовскими поправками.

Кроме помощи пенсионному фонду, Минфин планирует существенно увеличить поддержку ФСС. Дополнительно ведомство выдаст ему 280 млрд рублей. Почти 100% этой суммы также пойдет на компенсацию выпадающих доходов. В общей сложности из федеральной казны ФСС получит 430 млрд рублей в 2021—2023 годах.

Увеличение трансфертов внебюджетным фондам связано как со снижением тарифа страховых взносов для малого бизнеса, так и с общим снижением поступлений взносов в ПФР из-за последствий распространения пандемии, подтвердили в пресс-службе Минфина. Там отметили, что увеличение трансферта на ОПС связано с необходимостью компенсировать указанное снижение для безусловного исполнения всех социальных обязательств государства.

Пенсионные фонды отложили на выплаты почти 50 млрд рублей Пенсионерам уже причитается 1% накоплений.

Вторая половина дополнительного трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2021 году (примерно 415 млрд рублей) связана с сокращением национального фонда оплаты труда из-за пандемии. В 2020 году зарплатный фонд сократится на 1,3 трлн рублей по сравнению с предыдущим, январским прогнозом Минэкономразвития (до 24,8 трлн рублей). В 2021 году он снизится относительно январского прогноза на 934 млрд рублей (до 26,9 трлн рублей). Пенсионный фонд сборами с работодателей покрывает около 73% обязательств по выплате страховых пенсий старшему поколению, и разница покрывается из федерального бюджета.

Фото: RBC/TASS



