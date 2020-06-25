Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили закрепить в законодательстве возможность передачи номеров мобильных телефонов, пишет «Коммерсант» . В законе предлагается записать, что пользователь мобильной связи «вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе», уведомив об этом мобильного оператора. Такая возможность считается «дополнительной услугой», которую пользователь сможет в любой момент отключить. Если в течение полугода абонент не будет оплачивать связь, оператор вправе более не оказывать услугу, и номер перестанет сохраняться за абонентом.

Сейчас абонентские номера не являются частной собственностью. При этом, по мнению авторов законопроекта, они становятся все более «экономически ценными», о чем свидетельствуют рынок продажи «красивых» номеров, а также возможность сохранения номера при смене оператора. Как говорится в пояснительной записке, вопрос сохранения и дальнейшего использования абонентского номера становится особенно актуальным, если человек ведет популярный канал в соцсетях, является участником криптобирж, ведет онлайн-бизнес или же попросту имеет аккаунт с большим количеством подписчиков. Депутаты отмечают, что законопроект позволит «обеспечить права пользователей мобильной связи», поскольку закрепит за ними «возможность выступать своего рода собственниками».

По мнению юристов, Минкомсвязь вряд ли поддержит инициативу, поскольку она «прямо противоречит использованию телефонного номера как одного из самых востребованных идентификаторов». К тому же операторы мобильной связи уже предлагают услуги блокировки номера с сохранением его за владельцем. Это подтвердили в МТС, «МегаФоне» и «Вымпелкоме».

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Номерная емкость принадлежит государству, а операторы получают номера за фиксированную плату на определенный срок с привязкой к конкретному региону, поясняют эксперты. Соответственно, по аналогии с номером паспорта или номером автомобиля, которые также выдаются государством, мобильный номер не может быть объектом собственности абонента. Также инициатива грозит тем, что усилятся спекуляции номерами, считают эксперты.

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