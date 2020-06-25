Мосгорсуд во вторник продлил на три месяца арест экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в нескольких экономических преступлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Вместе с ним суд продлил арест бывшему гендиректору новосибирской компании «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву, бывшему гендиректору российской бизнес-группы «Ру-Ком», президенту Новосибирской региональной федерации самбо Николаю Степанову, председателю совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александру Пелипасову, заместителю гендиректора «Ру-Кома» Михаилу Русакову и директору по экономике и финансам компании «РЭМиС» Галине Фрайденберг.

Обвиняемые участвовали в заседании по видео-конференц-связи.

Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в хищении в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии — Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» — и выводе средств за рубеж.

В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела: по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 млрд рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями в то время, когда занимал должность министра.

В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова — об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 млрд рублей.

Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.

По словам адвоката Александра Асниса, финансово-экономическая экспертиза по делу Абызова проводилась в Московской лаборатории судебных экспертиз Минюста на протяжении девяти месяцев. В заключении эксперты указывали, что не могут дать ответы на поставленные следствием вопросы в связи с непредоставлением следствием необходимых документов.

Сторона защиты провела свою финансовую экспертизу с помощью компании «Росэнерго», ее эксперты оценили стоимость акций на момент сделки в 4,66 млрд рублей.

В марте следствие заказало новую экспертизу у частных специалистов, она пока не готова.

В заключении эксперты должны будут указать рыночную стоимость, по которой ООО «Сибирская энергетическая компания» купило акции у подконтрольных Абызову компаний.



По словам защиты, законодательством запрещено проводить новую экспертизу «с нуля».