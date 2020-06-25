Показатели проектного финансирования в долевом жилищном строительстве в мае продолжали расти, свидетельствуют результаты обследования банков, открывающих расчетные счета застройщиков и счета эскроу. Однако темпы роста, как и в апреле, продолжили снижаться по сравнению с началом текущего года, что связано с влиянием ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавируса, уточняют в Банке России.

Количество счетов эскроу за май увеличилось на 12,1 тыс., или 14%, и составило около 100,2 тыс. Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос на 11% до 352,7 млрд рублей.

Банками на 1 июня 2020 года заключено более 1,2 тыс. кредитных договоров с застройщиками. Сумма кредитных линий превысила 1,39 трлн рублей, из нее застройщики уже выбрали 481,2 млрд исходя из своей потребности в средствах для строительства.

Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам практически не изменилась и находится в диапазоне от 3,9% до 5,5% (по федеральным округам). По каждому конкретному договору ее размер существенным образом зависит от объема средств, накопленных на счетах эскроу, а также иных факторов (например, программ поддержки застройщиков — субъектов малого и среднего предпринимательства).



В 47 субъектах России завершены 154 проекта с использованием счетов эскроу, по которым раскрыты почти 7,9 тыс. счетов эскроу. Сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, достигла почти 17 млрд рублей.

