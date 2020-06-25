Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков рекомендует заемщикам, желающим оформить ипотеку, накопить не менее 15% на первоначальный взнос и не прибегать к получению потребительских кредитов на авансовый платеж.

«Мы не ожидаем, что банки будут в ближайшее время широко выдавать ипотечные ссуды с первоначальным взносом менее 10%, за исключением тех случаев, когда используется материнский капитал», — сообщил Войлуков на онлайн-конференции «Ипотека и жилищное строительство: развитие после кризиса».

Вице-президент отметил, что такие выдачи неэффективны и нерентабельны для банков, поскольку, во-первых, первоначальный взнос до 10% ниже, чем предусмотрено госпрограммами льготной ипотеки («семейной», «дальневосточной» и «на новостройки под 6,5%»), во-вторых, установлены заградительные коэффициенты риска по ипотеке с низким авансовым платежом.

«Заемщику мы рекомендуем ориентироваться на планирование получения ипотечного кредита при формировании собственных средств не менее 15% первоначального взноса и ни в коем случае, самое главное, не прибегать к получению потребительских кредитов на первоначальный взнос, что отдельные граждане используют по не совсем добросовестным рекомендациям», — сказал Алексей Войлуков.