ВТБ предлагает предпринимателям новую услугу «Выездной сервис», с помощью которой клиент сможет открыть расчетный счет без посещения офиса банка. Об этом сообщили в четверг в кредитной организации.

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо на сайте ВТБ подать заявку на открытие счета. После этого с клиентом свяжется сотрудник банка для подтверждения запроса на удаленную операцию. Выездной менеджер обсудит c клиентом по телефону список документов, который потребуется для открытия расчетного счета, и договорится о дате, времени и месте встречи с предпринимателем.

Воспользоваться сервисом могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся частной практикой. На текущий момент «Выездной сервис» доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на Дону, Самаре, Уфе, Челябинске, Тюмени и Оренбурге.



«Пока сервис запущен в 17 городах России, но в дальнейшем мы планируем масштабировать его и на другие регионы страны», — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

