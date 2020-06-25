Биткоин начали продавать более чем в 3,5 тыс. почтовых отделений Австралии. Клиенты криптобиржи Bitcoin.com.au смогут пополнять аккаунт наличными. Генеральный директор компании Хольгер Арианс назвал такой способ более удобным и безопасным, особенно для начинающих пользователей, пишет РБК со ссылкой на Cointelegraph.

«Многим людям, особенно начинающим пользователям, покупка биткоина в почтовом отделении покажется более безопасной, чем перевод средств онлайн», — отметил Арианс.



Ранее стало известно, что в 20 тыс. розничных торговых точек США появилась возможность покупки криптовалюты за наличные. Компания LibertyX сообщила, что теперь ее клиенты могут пополнять свои криптовалютные кошельки через кассы магазинов 7-Eleven, CVS Pharmacy и Rite Aid.