• Экспертный совет Госдумы по страхованию одобрил концепцию перевода оформления страховых выплат по обязательным видам в электронный формат. Законопроект об этом депутаты намерены внести на рассмотрение палаты уже осенью. Экспертный совет рассмотрел изменения в три закона об обязательном страховании: ответственности автомобилистов, владельцев опасных объектов (ОПО) и перевозчиков (ОСГОП). Согласно поправкам, потерпевшие смогут обратиться в компанию с заявлением о страховом случае в электронном виде, загрузив документы на сайте страховщика или через портал госуслуг.

• В июне был реализован отложенный спрос на живые деньги. Традиционно повышенная активность по снятию наличных возникает после массовых разовых начислений: этой весной драйвером стала крупная досрочная выплата пенсий и пособий. К банкоматам вставали преимущественно пенсионеры, безработные и семьи с детьми. Так, спрос на наличные в банкоматах за три недели июня по сравнению с апрелем и маем вырос на 32—35% в Московском Кредитном Банке, на 30% — в Почта Банке, на 29% — в Новикомбанке, на 23% — в ВТБ, рассказали в кредитных организациях. В Промсвязьбанке тенденцию заметили раньше: в мае, когда закончилось действие лишь части ограничительных мер, объемы выдач в банкоматах выросли на треть. Тенденцию подтвердили также в Сбербанке, Райффайзенбанке, Росбанке, Тинькофф Банке, Банке ДОМ.РФ и Хоум Кредит Банке.

• Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили закрепить в законодательстве возможность передачи номеров мобильных телефонов. В законе предлагается записать, что пользователь мобильной связи «вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе», уведомив об этом мобильного оператора. Такая возможность считается «дополнительной услугой», которую пользователь сможет в любой момент отключить.

• Минфин резко увеличит финансирование социальных фондов в ближайшие три года, следует из предварительных планов ведомства по расходам на 2021—2023 годы. В общей сложности планируется перевести в соцфонды 14 трлн рублей: 12,7 трлн в Пенсионный фонд России (ПФР), более 430 млрд — в Фонд социального страхования (ФСС) и 810 млрд — в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Так, в ПФР переведут на 2,6 трлн рублей свыше плана. Половину из них выделят на обязательное пенсионное страхование (ОПС) — дополнительно 1,3 трлн рублей за следующие три года. В общей сложности из казны на ОПС переведут 3,7 трлн рублей.