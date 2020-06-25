Онлайн-конференция о digital-технологиях, сквозной аналитике и эффективном маркетинге в банковской сфере Callday.Finance 2020 пройдет 8 июля.



Организаторы мероприятия — Calltouch и Rafinad.

Выступят представители «Яндекса», Mail.ru Group, Rafinad, Calltouch, банка «Зенит», Модульбанка и многие другие. Эксперты расскажут, как их бизнес пережил холодную весну 2020-го и какие тенденции развития индустрии можно ожидать в ближайшем будущем.

Представители индустрии финансовых услуг со всей России соберутся в чате конференции, чтобы познакомиться, обсудить актуальные вопросы и поделиться мнениями.

Дата и время начала конференции: 8 июля, 11:00.

Участие бесплатное, регистрация по ссылке .