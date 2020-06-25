АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Санкт-Петербург» на уровне «A(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Подтверждение кредитного рейтинга ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на уровне «A(RU)», прогноз — «стабильный», отражает ожидания АКРА, что банк продолжит занимать лидирующие позиции на рынке банковских услуг Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сохраняя относительно высокую диверсификацию операционной деятельности по отдельным контрагентам. Агентство полагает, что эти факторы помогут БСПБ балансировать возросшие риски, вызванные экономическим кризисом», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, адекватная позиция по достаточности капитала базируется на текущем относительно комфортном уровне капитализации и проверенной временем способности банка генерировать относительно предсказуемый доход. Валютная позиция банка, как правило, близка к закрытой, что минимизирует риски прямого негативного влияния на капитал от убытков, связанных с валютной переоценкой. Тем не менее АКРА отмечает заметную долю активов, номинированных в иностранной валюте (порядка 33% баланса на конец марта 2020 года), переоценка которых в I квартале 2020 года увеличила сумму активов под риском, тем самым оказав давление на достаточность капитала банка, заключили эксперты.