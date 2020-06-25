Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке.

Теперь получить денежные средства в банке возможно:



под 7,5—8,6% (ранее — 8,1—9,2%) годовых по предложению «Новостройка»;

под 7,8—8,9% (прежде — 8,4—9,5%) годовых по программе «Квартира»;

под 8,2—9,2% (ранее — 9,4—9,9%) годовых по предложению «Апартаменты»;

под 9,9% годовых вместо действовавших ранее 10,5% годовых по программе «Свободные метры»;

под 10,9% годовых вместо применявшихся ранее 11,5% годовых по предложению «Ипотека плюс».

Рефинансировать действующий ипотечный заем стороннего банка стало возможно под 7,8—8,9% годовых (прежде — 8,4—9,5% годовых).

Также банк ввел в линейку продукт на приобретение жилого дома с процентной ставкой для клиентов «с улицы» 9,4% годовых.

«Минимальная ставка по большинству программ будет действовать при подаче заявки онлайн и при первоначальном взносе от 40%», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Сумма кредита может достигать 80% от стоимости залога в зависимости программы (85% — при учете средств материнского (семейного) капитала) до 30 млн рублей, а срок может достигать 30 лет.

При оформлении ипотеки по двум документам надбавка к ставке составит 0,5 процентного пункта, а минимальный первоначальный взнос — 30—50% в зависимости от программы. Максимальная сумма кредитования при этом в зависимости от региона будет ограничена 15 млн рублей.

При отказе клиента от личного и (если применимо) титульного страхования взимается надбавка к ставке в размере 2 п. п.