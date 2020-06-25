Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,12% и составил 2 760,75 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,87% — до отметки 1 257,18 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,94%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,56%, «Газпрома» — на 1,94%, «АЛРОСы» — на 1,45%, Сбербанка — на 1,15%.

Российский фондовый рынок в четверг перешел к снижению, отыгрывая динамику внешних площадок, продемонстрированную днем ранее. Однако в ходе сессии на улучшении внешнего фона он смог отыграть часть потерь, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Так, поддержку российским акциям оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вернулся в район 40,5 доллара за баррель. Также покупкам способствовала ситуация на западных фондовых площадках, уточняет эксперт.

«Учитывая динамику внешних рынков днем ранее, можно было ожидать существенно более сильного снижения на нашем рынке в рамках сегодняшней сессии и ухода индекса Мосбиржи в диапазон 2 700—2 750 пунктов. Однако он смог удержать позиции над верхней границей данного коридора. При этом в ближайшее время давление на мировые рынки может сохраниться на фоне роста темпов заражения коронавирусом в США, что будет способствовать дальнейшему отступлению наших акций. В этой связи «медведи» могут предпринять попытку пробоя поддержки, расположенной на уровне 2 700 пунктов. В случае если им удастся увести индекс Мосбиржи под эту отметку, существенно вырастет вероятность углубления снижения», — комментирует эксперт.