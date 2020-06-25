НКР присвоило СМП Банку кредитный рейтинг «A.ru» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг учитывает умеренную вероятность экстраординарной поддержки со стороны Банка России в связи с системной значимостью СМП Банка», — отмечается в сообщении.



По данным аналитиков, банк характеризуется высокими показателями рентабельности, обусловленными процентными и комиссионными доходами, а также доходами от переоценки ценных бумаг.

По итогам I квартала 2020-го показатель ROE (по РСБУ) составлял 17,3%, а рентабельность активов (ROA) равнялась 1,7%. В оценке рентабельности банка принято во внимание ожидаемое НКР снижение прибыльности в 2020 году из-за вероятного роста отчислений в резервы и сокращения процентных доходов в силу общего ухудшения ситуации в экономике и в банковском секторе из-за пандемии COVID-19.

НКР отмечает умеренно низкую склонность банка к риску: отношение кредитов с просроченными платежами и рискованных активов к капиталу, рассчитанному с учетом резервов, в последние 12 месяцев составляет около 45%. Кредитный портфель в основном представлен клиентами со средними и высокими оценками кредитного качества по методологии НКР.