Рубль завершил основную валютную сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 35 копеек к предыдущему закрытию и составил 69,2125 рубля. С начала торговой сессии было проведено 40,7 тыс. сделок на 2,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 69,13—69,7375 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 77,6525 рубля, уменьшившись на 19 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 8,6 тыс. сделок на 505 млн евро по курсам от 77,57 до 78,345 рубля за евро.

Основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. В начале торгов, так же как и российский фондовый рынок, рубль оказался под давлением со стороны внешней конъюнктуры, отмечает он.

«Однако в ходе сессии на восстановлении цен на нефть и позитивной динамике валют развивающихся стран он смог отыграть часть утренних потерь по отношению к доллару и даже перейти к укреплению к евро», — комментирует эксперт.