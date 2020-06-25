Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, рассматривающий иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc., обязал ее вернуть 1,22 млрд долларов покупателям цифровых токенов gram, а также выплатить компенсацию в размере 18,5 млн долларов. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в четверг в электронную базу суда.

«Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение 1 224 000 000 долларов», — говорится в постановлении. Около 1,19 млрд долларов из этой суммы будут выплачены в рамках договоренностей о расторжении контрактов с инвесторами. Кроме того, в документе отмечается, что компания Telegram должна в течение 30 дней выплатить компенсацию в размере 18,5 млн долларов.

Telegram Group Inc. и всех ответчиков по делу обязали в течение трех лет уведомлять о любых операциях по выпуску криптовалюты. Как следует из постановления, ответчики «должны уведомлять комиссию за 45 дней до прямого или косвенного участия в выпуске криптовалюты» или какой-либо цифровой валюты. Вместе с тем суд отмечает, что ответчики не обязаны получать от данного регулирующего органа разрешение на указанные операции.

При этом компания Telegram не обязана признавать вину.