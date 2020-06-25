Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил обязание председателя совета директоров микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама передать финансовому управляющему его имуществом частную коллекцию фигурок «Мы все родом из детства» стоимостью 201,6 млн рублей, говорится в постановлении суда.



Заявитель обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 21 февраля.

Коммерсант должен передать управляющему Анне Пановой 1 400 штук фигурок серии «Море» (герои повестей и романов Рафаэля Сабатини и Роберта Стивенсона) и 1 700 фигурок серии «Дикий запад» (герои книг Фенимора Купера, Майна Рида, Луиса Ламура и Макса Брэнда). Указанное имущество составляет конкурсную массу должника (Бернштама) и подлежит реализации в целях последующего удовлетворения требований кредиторов за счет вырученных средств, отмечается в определении суда.

Столичный арбитраж в феврале продлил срок инвентаризации имущества Бернштама.

Кроме того, суд 10 июня 2019 года отказал временному управляющему МФО «Домашние деньги» Михаилу Чернышеву в аресте находящихся и поступающих денежных средств на расчетные счета организации.

Управляющий сообщил, что арест денежных средств предотвратит причинение значительного ущерба и нарушение прав и законных интересов кредиторов ООО, исключив возможность затруднения или прекращения сопровождения процедуры банкротства должника из-за отсутствия у него средств, достаточных для финансирования настоящей процедуры.

Ходатайство управляющего не содержит достаточных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер нарушит права и законные интересы конкурсных кредиторов, посчитал арбитраж. Также суд отметил, что управляющим не доказан факт принятия руководством должника действий по отчуждению и сокрытию денежных средств, находящихся на расчетных счетах микрофинансовой организации.

Кузьминский суд Москвы 5 июля прошлого года арестовал Бернштама, ему инкриминируют часть 4 статью 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, 16 июля 2019 года суд признал Бернштама банкротом.