В Московском Кредитном Банке (МКБ) стартовала акция «Время возможностей», сообщает пресс-служба кредитной организации. Согласно условиям, клиенты, не имеющие на дату подачи заявки действующего нецелевого кредита в МКБ, смогут воспользоваться отсрочкой первого платежа до двух месяцев.

В рамках предложения можно получить до 3 млн рублей наличными по ставке от 10,9%. Срок кредитования — от шести месяцев до семи лет.

Предложением также можно воспользоваться для рефинансирования кредитов сторонних банков в целях снижения ставки по кредиту и уменьшения ежемесячного платежа.

Акция действует до 30 сентября 2020 года.

Оформить кредит или получить денежные средства можно без посещения офиса банка через «МКБ Онлайн». Подать заявку можно также на сайте банка или в любом отделении. Срок рассмотрения заявки — от одного часа. Положительное решение о выдаче кредита действует один месяц.