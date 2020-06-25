Промсвязьбанк (ПСБ) и Минэкономразвития подписали соглашение об увеличении лимитов на 10 млрд рублей в рамках программы льготного кредитования компаний малого и среднего бизнеса под 2%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Спрос на льготное финансирование в условиях пандемии очень высок, мы ежедневно получаем большое количество заявок от бизнеса. Уже в первый месяц действия программы мы смогли в полном объеме реализовать установленный лимит в 10 миллиардов рублей. Благодаря дополнительному лимиту мы сможем в два раза увеличить выдачи кредитов и оказать финансовую поддержку тем компаниям, которые в ней нуждаются», — отметил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.



На текущий момент ПСБ выдал уже более 2 тыс. кредитов на восстановление деятельности компаний и вошел в тройку лидеров по объемам выдачи кредитных средств, говорится в релизе.

Программа льготного кредитования предприятий МСБ под 2% начала действовать с 1 июня. Полученное финансирование представители бизнеса смогут направить на широкий круг целей, в том числе для выплаты заработной платы, погашение ранее взятых льготных кредитов и предпринимательскую деятельность.

