Банк «Фридом Финанс», входящий в состав международного холдинга Freedom Holding Corp., открыл новый универсальный офис в Самаре, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение расположено по адресу: ул. Садовая, д. 221 / ул. Ульяновская, д. 45.



«В новом офисе доступен широкий набор инвестиционных и банковских услуг. Среди них: операции по рублевым и валютным вкладам, денежные переводы, обмен валюты по биржевому курсу, индексный продукт и другие финансовые сервисы», — говорится в релизе.

В новом офисе также представлена линейка финансовых продуктов для юридических лиц. Бизнесмены могут воспользоваться услугами расчетно-кассового обслуживания, осуществлять сделки РЕПО, открывать депозитные счета овернайт.

График работы: с понедельника по пятницу — с 10:30 до 18:30.