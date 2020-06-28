Новикомбанк, опорный банк госкорпорации «Ростех», открыл офис обслуживания в Воронеже, сообщает пресс-служба кредитной организации. Дополнительный офис расположен по адресу: ул. Карла Маркса, д. 56, пом. 1/1.



Новый офис обслуживает как физических, так и юридических лиц.

«Новикомбанк представляет широкую линейку продуктов и услуг работникам предприятий госкорпорации. В частности, это кредитование (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты), платежные инструменты (бесконтактные платежи с использованием сервиса токенизации, безопасные платежи в Интернете, мгновенные P2P-переводы, прием платежей за услуги), дистанционные сервисы и услуги, программы лояльности (cash-back и бонусные баллы)», — говорится в релизе.

Субъектам малого и среднего бизнеса Новикомбанк предоставит широкий спектр банковских услуг — от кредитования и банковских гарантий до финансирования экспортно-импортных операций.

Стратегией развития банка предусмотрено открытие до 30 региональных офисов различных форматов в течение трех лет.