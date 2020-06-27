• Когда доходы населения падают, агитация за покупку полиса — разговор в пользу бедных. Страховщики готовятся удерживать потребителей цифровыми сервисами, новыми недорогими услугами и дисконтами. О том, каким станет страховой мир после пандемии, можно узнать в публикации Банки.ру.

• Моментальный выпуск, бесплатное обслуживание и безопасные платежи — заменит ли цифровая карта привычный пластик, узнаем в «Разборе Банки.ру».

• Пользователю Банки.ру банкомат выдал поддельные купюры. Всегда ли банкомат «прав» и как доказать, что ты жертва, а не мошенник, узнаем здесь.

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