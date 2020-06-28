• На этой неделе президент Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам. В нем он, в частности, предложил повысить НДФЛ для богатых и упростить налоговый режим для резидентов с бизнесом за границей. Согласно заявлению президента, с 1 января 2021 года с 13% до 15% будет повышена ставка НДФЛ для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. При этом повышенной ставкой будет облагаться только та часть доходов, которая превышает 5 млн рублей в год, а полученные ресурсы направят на лечение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Позднее глава государства потребовал создать прозрачный и понятный механизм распределения средств, которые будут получены от повышения ставки НДФЛ, а также отметил важность общественного контроля за исполнением кризисного и посткризисного планов. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом корректировку НДФЛ аккуратной. Доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская полагает, что повышенный НДФЛ коснется около 500 тыс. россиян, для остальных ничего не изменится. Между тем шесть из десяти россиян одобряют решение президента повысить ставку НДФЛ для высоких зарплат. Противников инициативы 19%.

• В своем обращении президент анонсировал целый ряд мер поддержки. Он предложил распространить льготную ипотеку под 6,5% на новое жилье стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей в остальных регионах, а также расширить программу кредитов по льготной ставке 2% предприятиям из пострадавших отраслей. При этом на встрече с членами Общественной палаты Путин отметил, что наряду с расширением программы льготной ипотеки необходимо двигаться и по другим направлениям, включая поддержку индивидуального жилищного строительства. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, расширение программы льготной ипотеки позволит привлечь в экономику страны 500—600 млрд рублей. Между тем Банк России решил смягчить регулирование выдачи ипотеки, а также сообщил, что ставки по ней упали до нового исторического минимума. А максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам, по данным того же ЦБ, впервые оказалась ниже 5%. Упала и прибыль банковского сектора — в 64 раза в мае по сравнению с апрелем. В прошлом месяце каждый третий банк из первой сотни понес убыток. Также на этой неделе стало известно, что нормативы Банка России нарушали в мае десять российских банков из раскрывающих свою отчетность. Среди заметных для банковского сектора событий — «развод» Сбербанка и «Яндекса». В результате сделки «Яндекс» выкупит у Сбербанка долю в «Яндекс.Маркете», Сбербанк — долю «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах». А в пятницу стало известно, что Банк России решил не продлевать возможность совершения гражданами операций по просроченным платежным картам.

• Кроме того, в ходе своего видеообращения президент поручил правительству, Центробанку и региональным властям вернуть безработицу на докризисный уровень в 2021 году. Он также предложил дать возможность получать статус самозанятого с 16 лет. Молодые предприниматели получат налоговый капитал в размере одного МРОТ. Кроме того, с 1 июля право вводить налоговый режим для самозанятых появится у всех регионов. В России на этой неделе началось голосование по поправкам в Конституцию. По мнению заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, в случае принятия поправок гарантии трудовых и социальных прав россиян повысятся. Согласно оценке Минтруда, потерять работу рискуют почти 1,3 млн россиян, более полумиллиона человек работают в режиме неполного рабочего дня. При этом за прошедшую часть июня россияне вдвое чаще обращались в трудовую инспекцию, чем в то же время год назад. Из тех россиян, которые продолжают работать, но переходили на «удаленку», 68% уже вернулись к работе в обычном режиме. Возвращать сотрудников с «удаленки» начали и крупнейшие российские банки, от 20% до 50% персонала головных офисов уже работают очно. По словам министра труда Антона Котякова, 9,5% работающих россиян сейчас трудятся удаленно.

• Владимир Путин также объявил, что россияне в июле получат еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, правительство направит на новые единовременные выплаты на детей более 270 млрд рублей. При этом позднее президент заявил, что у прямых выплат в качестве меры поддержки населения во время пандемии были противники. Вице-премьер Татьяна Голикова между тем признала, что минимальный размер оплаты труда в России остается недостаточным, основной стратегической целью для правительства является его наращивание. Она также заявила, что считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. По данным ФНС, число россиян, у которых «очень высокие зарплаты», невелико, отметила она. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что мягкая денежно-кредитная политика не приведет к инфляционной спирали и обесценению зарплат и сбережений. Между тем аналитики выяснили, что совокупный объем частного финансового богатства россиян по итогам 2019 года составил 1,6 трлн долларов, или 99 трлн рублей по курсу на конец года, — это 90% ВВП России за прошлый год. Между тем лишь 48% россиян считают, что сбережения стоит хранить в рублях. При этом, несмотря на распространенное мнение о недостаточно серьезном отношении молодежи к личным финансам, представители поколений Y и Z оказались склонны к накоплениям: 52% «миллениалов» и 67% «зумеров», по их собственному признанию, стараются откладывать деньги регулярно либо от случая к случаю.



• Меры поддержки, озвученные президентом, затронули и сферу IT. Ставку страховых взносов для IТ-компаний предлагается понизить с 14% до 7,6%, а налога на прибыль — с нынешних 20% до 3%. Причем сделать эту меру бессрочной. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, заниматься бизнесом в сфере информационных технологий на иностранных рынках должно стать выгоднее из России, чем из других стран. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российские предприятия IT-индустрии смогут стать гигантами отрасли. «Мы сами станем гигантами», — сказал он, отвечая на вопрос, придут ли в российскую юрисдикцию иностранные IT-гиганты. Между тем, по данным СМИ, из-за мер поддержки IT-отрасли может подорожать софт. Расходы федерального бюджета на поддержку IT-отрасли предлагается компенсировать за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. Минкомсвязь при этом предлагает выделять на постоянной основе финансовую помощь российским разработчикам ПО, чтобы не допустить ухудшения их финансового положения в случае отмены льгот по НДС на продажу софта.



• Крупные банки зафиксировали рост активности мошенников, которые создают сайты, имитирующие официальные ресурсы кредитных организаций. Кроме того, в Facebook обнаружилась новая схема мошенничества — объявления от лица банков, которые якобы раздают клиентам деньги. Также на этой неделе эксперты компании DeviceLock выявили утечку данных почти 5 млн пользователей в РФ, предположительно с одного из порталов по трудоустройству. Отмечалось, что база имеет схожий объем и формат с данными портала SuperJob, появившимися на специализированных форумах в начале 2017 года. Однако в SuperJob сообщения об утечке данных пользователей портала опровергли. А эксперты антивирусной компании ESET обнаружили новый вирус-вымогатель CryCryptor, нацеленный на пользователей Android и маскирующийся под приложение для мониторинга ситуации с COVID-19. Мошенники постоянно совершенствуются, придумывают новые креативные схемы, как лишить граждан денег, констатировала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Одним из главных способов защититься от них она назвала базовые знания в области экономики и финансов.