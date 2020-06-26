Минэкономразвития концептуально поддержало законопроект о бесплатных интернет-ресурсах в рамках проекта «Доступный Интернет», пишут «Известия» . Он подразумевает свободный доступ граждан к социально значимым порталам Рунета даже при условии, что у абонента нет денег на счету. Минэкономразвития подготовило оценку регулирующего воздействия на законопроект, однако у него остались вопросы к актуальной редакции закона.

Ведомство заявило, что документу не хватает конкретики: проект акта устанавливает лишь обязанность операторов предоставлять бесплатную услугу связи. Он не определяет форму публикации реестра таких сайтов, периодичность его пересмотра, порядок включения или исключения ресурсов из него. Также, несмотря на активное тестирование «доступного Интернета» и ежемесячные отчеты операторов о ходе эксперимента, анализ промежуточных результатов до сих пор не был представлен. В существующем виде законопроект может обернуться убытками для операторов связи, полагают в Минэкономразвития. Включенные сегодня в реестр сайты — одни из самых популярных в России, на них приходится около 35% трафика.

Минкомсвязь сократила перечень сайтов с бесплатным доступом Их количество сокращено на 20 позиций.

Доходы от услуг передачи данных населению, в том числе в Интернете, по предварительной информации, составили 459 млрд рублей за 2019 год. Соответственно, выпадающие доходы операторов связи при предлагаемом подходе могут составить порядка 160,7 млрд рублей ежегодно, говорится в документе. Ранее Минкомсвязь оценивала их потери в 5,7 млрд рублей. При этом проектом акта закреплено, что качество бесплатных услуг не должно быть хуже, чем предоставляемых за плату.

Минэкономразвития предложило обсудить предоставление гражданам доступа к сайтам в облегченной версии. Также если связь не оплачивается, можно сократить сроки пользования ресурсами — с полугода до 30 дней.