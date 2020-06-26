Сооснователь Telegram Павел Дуров объявил в своем Telegram-канале о том, что компания достигла мирового соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в споре по блокчейн-проекту TON (Telegram Open Network). Об этом пишут «Известия» . Как отметил Дуров, платформу TON не удалось запустить в назначенный срок из-за предварительного запрета суда США. «Поскольку продолжение разбирательств в суде не выглядит целесообразным, мы рады возможности прекратить суд без отрицания или признания вины», — отметил Дуров.

В своем обращении он сообщил о том, что к настоящему моменту компания уже выплатила более 1,2 млрд долларов инвесторам как напрямую, так и в форме договоров займа.

Telegram обязали вернуть покупателям gram 1,22 млрд долларов Компания также выплатит 18,5 млн долларов компенсации.

Мирового соглашения SEC и Telegram достигли 11 июня. Согласно ему, у мессенджера есть 30 дней для уплаты штрафа, возвратить деньги инвесторам он может в течение следующих четырех лет. Кроме того, с Telegram взяли обязательство в течение трех лет уведомлять о намерении выпуска криптовалюты, цифровых монет, токенов или любых других цифровых активов. При этом согласия получать не требуется, а нужно лишь информировать. В случае введения в заблуждение SEC может наложить дополнительный штраф на компанию.

Сейчас команда Telegram продолжает развивать другие инновационные направления и надеется на то, что в будущем регулирование блокчейн-технологий в США станет более благоприятным для участников рынка, написал Павел Дуров.