Несмотря на распространенное мнение о недостаточно серьезном отношении молодежи к личным финансам, представители поколений Y и Z оказались склонны к накоплениям: 52% миллениалов и 67% зумеров, по их собственному признанию, стараются откладывать деньги регулярно либо от случая к случаю. Такие данные исследования на тему накоплений, подготовленного компаниями «Сбербанк Управление активами» и «Сбербанк страхование жизни» в преддверии Дня молодежи, приводит Сбербанк.

Опрос проводился в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек. К поколению Z (зумерам) отнесены люди в возрасте 18—23 лет, к поколению Y (миллениалам) — 24—40 лет.

На вопрос «Как часто вам удается откладывать средства?» 52% представителей поколения Y ответили, что стараются это делать ежемесячно; 47% стремятся откладывать несколько раз в год. Среди поколения Z ежемесячно стараются откладывать 66% участников опроса, несколько раз в год — 33%. Больше всего миллениалов-накопителей живет в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. В этих же трех городах проживает и большинство склонных к накоплению зумеров.

Отвечая на вопрос о целях накоплений, миллениалы сообщили, что в основном откладывают на поддержку детей (35% опрошенных) и путешествия (25%). Зумеры чаще всего копят на свою квартиру (44%), непредвиденные обстоятельства (20%), отдых и путешествия (17%).

Поколение Z больше откладывает наличные деньги — так поступают 58% опрошенных из этой группы. Рублевыми депозитами пользуются 10% зумеров и 39% миллениалов. Интерес к вложениям в ценные бумаги у поколения Z и Y выражен почти одинаково: его демонстрируют 9% и 10% соответственно.

Если зумеры захотят инвестировать, а не только хранить наличные деньги, то будут готовы вкладывать сбережения в инструменты фондового рынка на 2,5 года. Желающие инвестировать миллениалы готовы вкладываться на меньший срок — 1,5 года. Инвестиции онлайн приветствуют по 11% зумеров и миллениалов.

Миллениалы больше склонны копить в автоматическом режиме: каждый пятый заявил, что для него было бы удобным автоматическое списание накоплений с зарплатного счета. Среди зумеров, многие из которых пока не имеют постоянной работы и зарплатной карты, такой способ менее популярен (12%). В вопросе удобства накоплений оба поколения солидарны в том, что сбережения важно формировать часто, но некрупными суммами.



«Количество молодых клиентов постепенно растет во всех инвестиционно-накопительных продуктах блока «Управление благосостоянием» Сбербанка. Так, за последний год доля клиентов СК «Сбербанк страхование жизни» по накопительному страхованию в возрасте 18—25 лет выросла до 5%. Объем инвестиций 18—25-летних клиентов в паевые фонды и индивидуальные инвестиционные счета «Сбербанк Управления активами» в 2020 году составил около 1 миллиарда рублей и по сравнению с 2019 годом вырос почти в три раза. Наши молодые клиенты выбирают онлайн-канал: 80% инвесторов в возрасте 18—25 лет вложились в ПИФы именно дистанционно», — комментирует вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Игорь Мамонтов.