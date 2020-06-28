Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) реализовал возможность переоформления классических вкладов через кол-центр, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Благодаря этому клиенты банка с вкладом «Удобный» в день капитализации процентов перед снижением ставки или вкладом «Надежный», срок которого подходит к концу, могут полностью или частично переоформить его на вклад «Удобный», не выходя из дома», — говорится в релизе.

Вклад «Удобный» открывается на срок до 12 месяцев. Максимальная ставка по «Удобному» составит 5,6% при условиях отсутствия пополнения и подключения пакета услуг «Все под контролем». Проценты по вкладу начисляются ежемесячно, причем клиент сам выбирает, будут ли они капитализироваться или переводиться на карточный счет для снятия.

Всю процедуру переоформления классического вклада выполняет сотрудник кол-центра банка по телефону. Напоминаем, что продлить открытый онлайн вклад клиент может через интернет-банк или мобильное приложение, где он также может следить за своим вкладом и управлять процентами по нему.