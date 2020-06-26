Региональные власти смогут выплачивать субсидии организациям из пострадавших отраслей, реализующим подакцизную продукцию. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Новая норма касается, в частности, гостиниц, кафе и ресторанов, терпящих значительные убытки из-за COVID-19. До этого предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь. Теперь же субъекты Федерации получили право оказывать им поддержку за счет бюджетных средств.



Ранее малый и средний бизнес из пострадавших отраслей, чья деятельность связана с торговлей подакцизными товарами, получил доступ к прямым федеральным выплатам в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника. Общий объем средств, направленных на эту программу, уже превысил 100 млрд рублей.