Банк России решил не продлевать возможность совершения гражданами операций по просроченным платежным картам, следует из сообщения пресс-службы регулятора.

«В условиях улучшения эпидемиологической ситуации, постепенного снятия ограничительных мер в большинстве регионов Банк России принял решение не продлевать… возможность совершения гражданами операций с использованием платежных карт после истечения срока их действия», — отмечается в релизе.

В ЦБ констатируют, что введение в свое время указанной меры позволило оградить граждан от посещения офисов банков в период самоизоляции. «Сегодня во многих регионах у населения есть возможность свободного передвижения, и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы. В связи с этим дальнейшее продление указанной меры нецелесообразно», — поясняет регулятор.

Центробанк в середине апреля рекомендовал банкам обеспечить возможность использования банковских карт, срок действия которых уже закончился, до 1 июля 2020 года.

Банк России также рассмотрел вопрос о целесообразности продления ряда других мер и послаблений, действие которых заканчивается 1 июля 2020 года. В частности, принято решение о возможности для банков до 30 сентября 2020 года открывать банковские счета клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет, либо представителя клиента при условии, что целью открытия в указанный период банковских счетов является осуществление или получение социально значимых платежей.

В Банке России рассказали о сохраненных и отменяемых послаблениях для финансовых организаций До конца июля ЦБ проведет с участниками финансового рынка обсуждение траектории выхода из регуляторных послаблений, которые утверждались до 30 сентября.

Также до 30 сентября 2020 года будет действовать возможность открывать индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу банковский счет без личного присутствия лица, открывающего счет, либо его представителя при условии, что открытие в указанный период банковского счета осуществляется лицу, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства, и целью открытия такого счета указанному лицу является получение им кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

«Существенная часть персонала в организациях по-прежнему работает удаленно... Также целесообразно поддерживать дистанционное оказание клиентам финансовых услуг», — объясняют свой подход к этом вопросу в ЦБ.



Также банки смогут до 30 сентября 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек, и не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с истечением срока действия их удостоверения личности.