Банк России рассмотрел вопрос о целесообразности продления ряда регуляторных послаблений, которые были введены ранее в условиях распространения коронавирусной инфекции и действие которых заканчивается 1 июля 2020 года, и принял решение о продлении ряда таких мер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Так, до 30 сентября 2020 года будет действовать принцип, согласно которому меры воздействия за допущенное кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями нарушение порядка и сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 6, 7 и 75 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также сроков разработки и утверждения целевых правил внутреннего контроля будут применяться только в случае грубых нарушений, следует из релиза.

Также до 30 сентября не будут применяться меры воздействия за допущенное уполномоченными банками нарушение сроков передачи информации органам валютного контроля в рамках указания Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У.

Сохраняется право кредитных организаций не учитывать период с 30 марта по 30 сентября 2020 года включительно при исчислении сроков представления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций.

Предусматривается неприменение до 30 сентября мер воздействия в отношении юридических лиц (их должностных лиц) за нарушение юридическими лицами сроков исполнения обязанностей по ведению списка инсайдеров в части внесения в него изменений (его актуализации) и по уведомлению лиц, включенных в список инсайдеров.

До 30 сентября не будут применяться меры воздействия в отношении юридических лиц, раскрывающих в ограниченном составе или объеме инсайдерскую информацию, подлежащую раскрытию, за направление такой информации в Банк России с нарушением сроков.

До вышеуказанной даты сохраняется принцип неприменения мер воздействия в отношении юридических лиц в связи с несоблюдением отдельных правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации или манипулирования рынком.

Неприменение мер воздействия за нарушение негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и НПФ, страховщиком обязанности по представлению специализированному депозитарию отдельных документов, а специализированным депозитарием — обязанности по уведомлению Банка России о соответствующих нарушениях со стороны перечисленных компаний, также сохраняется до конца сентября этого года.

«Неприменение мер воздействия в случае нарушения организациями учетной инфраструктуры установленных подпунктом 6.1.2 пункта 6.1 положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» требований о периоде времени, в течение которого организация учетной инфраструктуры осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра, который не может составлять менее четырех часов каждый рабочий день. При этом организациям учетной инфраструктуры рекомендуется обеспечить обслуживание клиентов с использованием систем удаленного доступа. Мера продлена до 30 сентября 2020 года», — говорится также в релизе ЦБ.

В течение этого же срока действует и правило неприменения мер воздействия за нарушение требований нормативных актов Банка России в области обеспечения информационной безопасности при реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями, репозитариями удаленного доступа сотрудников (за исключением некоторых бизнес-процессов, осуществление которых невозможно с использованием удаленного доступа сотрудников).

ЦБ не стал продлевать возможность обслуживания банками клиентов по картам с истекшим сроком При этом банки смогут до 30 сентября 2020 года обслуживать клиентов в случае, если срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек.

Одновременно «в условиях улучшения эпидемиологической ситуации, постепенного снятия ограничительных мер в большинстве регионов» регулятор решил не продлевать неприменение мер к источникам формирования кредитной истории за нарушение сроков предоставления в бюро кредитных историй информации, предусмотренной федеральным законом от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ. Большинство кредиторов достаточно хорошо наладили процессы взаимодействия с БКИ в условиях пандемии и могут исполнять свои обязательства в установленные сроки, рассудили в ЦБ.

Не продлевается принцип неприменения мер воздействия в отношении профучастников рынка ценных бумаг в связи c нарушением сроков представления совету директоров (наблюдательному совету) отчета о результатах осуществления внутреннего контроля, а также отчета о выявленной подозрительной операции. Аргумент у ЦБ тот же: большинство профучастников наладили данный процесс и могут исполнять свои обязательства в установленные сроки.

В отношении осуществления надзора и применения мер надзорного реагирования Банк России принял следующие решения:

возобновить проведение инспекционных проверок, а также контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора поднадзорных Банку России организаций;

возобновить деятельность по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях с учетом эпидемиологической ситуации;

рекомендовать саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, объединяющим микрофинансовые организации, СРО кредитных потребительских кооперативов и СРО сельскохозяйственных КПК при необходимости возобновить запланированные проверки микрофинансовых институтов в случае отсутствия ограничительных мер в соответствующем регионе.

Кроме того, Банк России принял решение о постепенном прекращении действия регуляторных послаблений в отношении отчетности финансовых организаций, а также частичном возобновлении программы обследований. Перечень форм отчетности и другой информации, для которых во втором полугодии 2020 года сохранятся сроки, превышающие сроки представления, установленные нормативными актами Банка России, приведен в решении совета директоров Банка России от 5 июня 2020 года .



В Центробанке напоминают, что существенная часть регуляторных пруденциальных послаблений в связи с пандемией утверждалась на период до 30 сентября 2020 года. До конца июля ЦБ проведет с участниками финансового рынка обсуждение траектории выхода из регуляторных послаблений и до 14 августа опубликует решение о дальнейшем продлении либо завершении действия указанных мер.