Средний размер индивидуального инвестиционного счета (ИИС) увеличился на 30% за год, достигнув 493 тыс. рублей. Таковы данные исследования компании «Газпромбанк — Управление активами» на конец мая 2020-го за последний год.

«Средняя сумма первичной покупки ИИС также увеличилась и составила 325 тысяч рублей (рост на 10%), а сумма ежегодных пополнений в среднем достигла 298 тысяч рублей (рост на 20%)... По статистике большая часть клиентской базы предпочитает использовать вычет типа «А», треть клиентов, открывших ИИС в 2019 году, пополняли счет в том же или в текущем году», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, за минувший год предпочтения клиентов по типам стратегий стали более разнообразными. Консервативные стратегии, ориентированные на покупку облигаций, по-прежнему составляют львиную долю портфелей инвесторов, порядка 96%, однако в текущем году продолжился рост спроса на сбалансированные стратегии (их доля увеличилась до 4%).

Среди держателей ИИС традиционно сохраняется гендерный паритет: женщин — 50,3%, мужчин — 49,7%. Мужчины более склонны к сбалансированным стратегиям, в то время как женщины чаще выбирают консервативные типы инвестиций, уточнили в «Газпромбанк — Управление активами».